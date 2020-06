Zahlen im Rhein-Kreis : Arbeitslosenquote steigt auf 6,0 Prozent

Rhein-Kreis Über 14.000 Frauen und Männer hatten im Mai im Rhein-Kreis Neuss keinen Job. Und dennoch fanden trotz der Corona-Pandemie 546 Menschen auch eine neue Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Im Rhein-Kreis Neuss beträgt sie 6,0 Prozent. Im Mai waren dort 14.683 Menschen arbeitslos gemeldet, was 807 Personen mehr als im Vormonat (+5,8 Prozent). Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich auch die Ar-beitslosenquoten an den drei Standorten der Arbeitsagentur im Kreisgebiet. In der Geschäftsstelle Neuss stieg die Arbeitslosenquote im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent (Mai 2019: 5,4 Prozent). In der Geschäftsstelle Dormagen stieg sie im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Pro-zent (Mai 2019: 4,3 Prozent), und in der Geschäftsstelle Grevenbroich stieg die Arbeitslosenquote im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent (Mai 2019: 4,4 Prozent). Registriert wurden 1957 Arbeitslose in Dormagen, 2038 in Grevenbroich, 531 in Jüchen, 6618 in Neuss, 679 in Korschenbroich, 1112 in Kaarst, 1471 in Meerbusch und 277 in Rommerskirchen.