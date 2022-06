Senioren-Einrichtung in Mönchengladbach : Neue Tagespflege der Caritas kostete 6,3 Millionen Euro

Mönchengladbach Es hat etwas länger gedauert und es ist etwas teurer geworden als gedacht, doch nun können Senioren in der Einrichtung an der Urftstraße betreut werden und wohnen.

(RP) Der Caritasverband Region Mönchengladbach hat die entwidmete Kirche an der Urftstraße zu einem Seniorenzentrum mit einer Tagespflege und Servicewohnungen umgebaut. In der Tagespflege können bis zu 15 ältere Menschen betreut den Tag verbringen. Linda Mevißen leitet die Einrichtung, die den Gästen Lebensqualität bieten und die Angehörigen entlasten soll.

Die 23 Servicewohnungen haben zwischen rund 46 und 82 Quadratmeter, jede verfügt nach Angaben des Caritasverbands über einen großen Balkon , auf dem mindestens vier Menschen Platz finden. Von den 23 Servicewohnungen sind 14 im sozialen Wohnungsbau entstanden. „Gerade uns als Caritas ist es wichtig, dass wir auch an die Menschen denken, deren Einkommen nicht so hoch ist“, sagte Caritas-Geschäftsführer Frank Polixa bei der Eröffnungsfeier.

Die Tagespflege in der Lebenskirche ist bereits die vierte, die der Caritasverband in den vergangenen acht Jahren in Mönchengladbach eröffnet hat. Bereits zum dritten Mal kombiniert er eine Tagespflege mit seniorengerechtem Wohnen. Während der zweijährigen Bauphase hatte der Caritasverband nach eigenen Angaben mit Materialknappheit, Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen zu kämpfen. Ursprünglich war der Umbau mit 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Am Ende sind es mehr als 6,3 Millionen Euro geworden. Das Projekt wurde zum Teil aus Mitteln des Bundes und der NRW-Bank gefördert.