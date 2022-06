Jubiläum in Grevenbroich : Caritas feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Jubiläum in Grevenbroich

Ruft zum gemeinsamen Erinnen an 100 Jahre Caritas auf: Vorstandsvorsitzender Marc Inderfurth. Foto: Alois Müller/Alois Mueller

Grevenbroich Die Caritas im Rhein-Kreis Neuss feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr sind mehrere Veranstaltungen geplant. Aktuell werden Menschen gesucht, die persönliche Geschichten über die Caritas berichten können. Die „Storys“ sollen digital veröffentlicht werden.

„Vor hundert Jahren hätte sicher niemand erahnen können, welche thematische Bandbreite die Caritas im Rhein-Kreis Neuss einmal abdecken wird“, sagt Marc Inderfurth, Vorstandsvorsitzender des an der Montanusstraße in Grevenbroich beheimateten Verbandes. Heute ist die Caritas im Bereich der ambulanten und stationäre Pflege sowie der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe tätig und bietet verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote, wie zum Beispiel zu Integration und Migration, Wohnungslosigkeit, bei finanziellen Notlagen sowie Suchtthemen an.