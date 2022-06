Verein in Mönchengladbach : ADFC bietet Sommertouren in der Region für Radfahrer an

ADFC bietet Sommertouren in der Region für Radfahrer an

Mönchengladbach Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat diesen Sommer ein Angebot von verschiedenen Fahrradtouren. Hier ein Überblick über das Programm.

Monatliche Seniorentour

Jeden vierten Donnerstag im Monat (28. Juli, 25. August, 22. September) findet eine Radtour im gemütlichen Tempo und Pausen statt. Der Treffpunkt ist immer am Parkplatz Stadtwald in Rheydt um 13 Uhr. Die Strecke von 30 bis 35 Kilometern Länge, die in planmäßig drei Stunden gefahren wird, ist insgesamt einfach und vor allem für Senioren geeignet.

Wohlfühltouren am Sonntag

Am 17. und 31. Juli finden diesen Sommer unter dem Motto der Bücherreihe „Radfahren für die Seele“ von Thomas Maria Claßen noch zwei Fahrradtouren statt. Nach dem Treffen am Bahnhof Boisheim um 10 Uhr geht es am 17. Juli auf einer Strecke von 50 Kilometern durchs Maasland. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt die Tour am 31. Juli, diesmal am Bahnhof Geilenkirchen, von wo aus über 42 Kilometer das Dreiländereck Aachen erkundet wird. Während der Touren erzählt der Autor Interessantes über die jeweilige Strecke, die im jeweiligen Buch behandelt werden. Die Touren dauern ungefähr bis 17 Uhr.