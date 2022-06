Organisiert von SV Gut Schuss Brüggen-Born : Grenzübergreifende Events im Schießsport sind zurück

Schießsport SV Gut Schuss Brüggen-Born kooperiert mit einem Verein aus den Niederlanden und lässt das Euregio Team Shooting Event wieder aufleben. 33 Teams und über 100 Sportlern haben teilgenommen

Der Schützenverein Gut Schuss Brüggen-Born und der niederländische SV de Grensstreek Belfeld haben in Zusammenarbeit zwei Veranstaltungen auf die Beine gestellt: Mit insgesamt 33 Teams und über 100 Sportlern wurden die beiden Events in Brüggen und in Belfeld ausgetragen. „Die Sportler dankten es mit Spitzenleistungen“, sagt Klaus Lamers, Vorsitzender von Gut Schuss Brüggen-Born.

Anfang des Jahres 2021 beschlossen die beiden Vereine – mit Auslaufen der Corona-Beschränkungen für den Indoor-Sport – die im Jahr 2018 ins Leben gerufene grenzüberschreitende Schießsport-Veranstaltung Euregio Team Shooting Event (ETSE) wieder zu organisieren. In den Vorjahren war das Event für Luftgewehr, Luftpistole und Luftgewehr-Auflage pandemiebedingter ausgefallen. Bei dieser Veranstaltung galt es, in einem Team-Wettbewerb, der in Turnierform über mehrere Runden ausgetragen wurde, Zielsicherheit und Nervenstärke unter Beweis zu stellen. Das grenzüberschreitende Aufeinandertreffen von regionalen Teams und Top-Schützen aus den höchsten Klassen aus den Niederlanden und Deutschland bot dabei den besonderen Anreiz. Somit standen in diesem Jahr wieder Schützen aus dem deutschen Nationalkader, aus dem niederländischen Kader, aus Vereinen der Grenzregion und aus dem weiteren Umkreis der Liga-Betriebe im Wettkampf nebeneinander.