Mönchengladbacher Schüler im EU-Parlament : So nachhaltig kann der Alltag sein

Mönchengladbach Hardter Gesamtschüler haben ihre Projekte zum Thema Nachchaltigkeit im EU-Parlament präsentiert. Wie es dazu kam und wie es nun weitergeht.

Global denken, lokal handeln. In kaum einem Themenbereich ist dies so wichtig wie in der Nachhaltigkeit. Das war auch die Prämisse der vier Projektteams der Gesamtschule Hardt, die gemeinsam mit Schülern aus Polen, Frankreich und Spanien an dem dreijährigen Erasmus-Plus-Projekt „FcyE“ („Fostering Commitment in Young Europeans“, also „Förderung des Engagements junger Europäer“) teilgenommen haben.