Biohof in Mönchengladbach : Alles bio bei Familie Kamphausen

Mönchengladbach Da könnte selbst Greta Thunberg nicht meckern: Der Lenßenhof setzt schon lange auf ökologische Landwirtschaft, jetzt summt es auch noch auf dem Dach.

Über Naturschutz kann Joachim Kamphausen unendlich viel berichten. Der staatlich geprüfte Landwirt bietet auf seinem Hof regelmäßig Feldführungen an, erklärt Kindern die Vorteile von Benjes- oder Totholzhecken und baut zusammen mit Montessori-Grundschülern Kartoffeln an. „Das ist mir wichtig, dass die Kinder erfahren, wie die Natur funktioniert“, sagt er. Nachhaltigkeit ist für seine Familie ein wichtiges Thema. Auf dem Hof gibt es Blühstreifen, Trockenhecken, Nistkästen, eine Solaranlage und eine eigene Pflanzenkläranlage.

Seit circa 250 Jahren gibt es den Lenßenhof in Odenkirchen, seit der vierten Generation ist er in der Hand der Familie Kamphausen, und die fünfte Generation bereitet sich schon auf die Fortführung vor. Sohn Daniel, 22 Jahre, studiert gerade ökologische Landwirtschaft und teilt die Ansichten seines Vaters, was Ökologie und Nachhaltigkeit angeht. „Aber ob ich später einmal alles genauso machen werde wie mein Vater, das weiß ich noch nicht“, sagt er. Auch weil Joachim Kamphausen und seine Frau Andrea wissen, dass die Nachhaltigkeit des Lenßenhofes mit einem Nachfolger gesichert ist, wurde jetzt noch einmal kräftig in den Betrieb investiert.