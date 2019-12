„Schulbetrieb koordiniert beendet“ : Schüler finden Leiche an Mönchengladbacher Gesamtschule

Großeinsatz in Mönchengladbach an der Gesamtschule Espenstrasse. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Am Mittwochmittag hat es einen Polizeieinsatz an einer Gesamtschule in Mönchengladbach gegeben. Schüler hatten dort eine leblose Person entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf dem Gelände der Gesamtschule an der Espenstraße haben Schüler am Mittwoch eine erwachsene, leblose Person entdeckt. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um einen Suizid.

Wegen des Polizeiaufgebots an der Schule und den ersten Meldungen in den sozialen Medien, es liege ein Toter auf dem Schulhof, waren Eltern in Sorge, dass es womöglich einen Amoklauf gegeben haben könnte. Die Schüler wurden vor Ort von Seelsorgern betreut und zum Teil von ihren Eltern abgeholt. „Der Schulbetrieb wird gerade koordiniert beendet“, sagte eine Stadtsprecherin. Morgen werde wieder Unterricht stattfinden. Dann werde das Ereignis noch einmal mit den Mitarbeitern des Schulpsychologischen Dienstes aufgearbeitet.

Die Leiche soll in einem Baum am Rande des Schulgeländes hinter einer Turnhalle und einem Zaun gehangen haben. Laut Stadtsprecherin hätten nur wenige Schüler den Toten gesehen. Aber die Meldung hätte sich schnell herumgesprochen. Das habe natürlich für Aufregung gesorgt.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

(gap)