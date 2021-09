Messe auf der Rennbahn : N.e.u. leben - Nachhaltigkeit in Krefeld

Volko Herdick, David Kordes, Michael Neppeßen, Uwe Papenroth und Torsten Feuring (v.l.) veranstalten Krefelds erste Nachhaltigkeitsmesse auf der Rennbahn. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Zum ersten Mal wird Nachhaltigkeit im Mittelpunkt einer Messe auf dem Gelände der Galopprennbahn im Stadtwald stehen. „N.e.u. leben“ beleuchtet an drei Tagen die verschiedenen Facetten des Themas.

Auf den ersten Krefelder Nachhaltigkeitsmarkt, der sich vergangenes Wochenende in Uerdingen präsentierte, folgt nun Krefelds erste Nachhaltigkeitsmesse auf der Rennbahn am Stadtwald. „N.e.u. leben“ heißt das Motto der dreitägigen Veranstaltung, an der sich über 60 Aussteller beteiligen. Organisiert wird sie von Michael Neppeßen, Torsten Feuring, David Kordes und Uwe Papenroth, die Verköstigung der Gäste übernimmt Rennbahn-Gatronom Volko Herdick.

„Es soll eine Veranstaltung für die ganze Familie werden. Deshalb bauen wir Samstag und Sonntag ein Kinderland auf“, erklärt Uwe Papenroth. Mit dabei ist eine aufblasbare Minions-Hüpfburg, die laut Papenroth mit Maßen von 18 mal 23 Metern deutschlandweit zu den größten ihrer Art gehört. Für Jugendliche gibt es eine mit Luft gefüllte Kletterwand. Die Messe ist aber nicht nur wegen dieses Angebots kinder- und familienfreundlich, generell zahlen nur Erwachsene Eintritt. Kinder, Jugendliche und Studenten können das Gelände kostenfrei betreten. Tickets für vier Euro erhalten Besucher an einer der zwei Kassen.

Info Vielfältiges Programm auf der Rennbahn Samstag, 11. September 12.15-12.50 Uhr: Vortrag „Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt“ 13-14 Uhr: Talkrunde „Nachhaltige Ökonomie“ 14.15-15 Uhr: Comedy mit Keirut Wenzel 15.15-16.15 Uhr: Talkrunde „Nachhaltige Ökologie 16.30-17.15 Uhr: Comedy mit Matthias Reuter Sonntag, 12. September 12-12.30 Uhr: Lesung mit Jana Steingässer 13-14 Uhr: Talkrunde „Zukunft der Mobilität“ 14.15-15 Uhr: Comedy mit Matthias Reuter 15.15-16 Uhr: Talkrunde „Nachhaltiges Krefeld“ 16.15-17 Uhr: Comedy mit Keirut Wenzel.

„Wir wünschen uns natürlich, dass unsere Gäste mit dem Fahrrad anreisen. Falls das nicht geht, bieten wir Parkplätze direkt an der Rennbahn am Wochenende für zwei Euro an“, sagt Papenroth. Am Freitag ist das Parken dort kostenlos. Am Sonntag wir zusätzlich ein Teil der Nordtangente zum Parken freigegeben, außerdem gibt es an diesem Tag alle 30 Minuten einen Shuttle-Service vom Grotenburgparkplatz zum Stadtwald, ebenfalls für Besucher kostenfrei und im klimafreundlichen SWK-Hybridbus.

Auch wenn der Freitag ganz im Zeichen der Wirtschaft steht und besonders Unternehmer anspricht, ist die Messe für alle Interessierten offen. Wer am Angebot „Get together“ von Marketing-Club und Wirtschaftsförderung teilnehmen möchte, sollte sich bis Dienstag unter info@wfg-krefeld.de anmelden.

Anders als bei „Gartenwelt“ oder „Herbstzauber“ bietet „N.e.u. leben“ auch ein Bühnenprogramm mit Talkshows, Comedy und anderen Acts. Besucher können von der überdachten Rennbahn-Tribüne aus zuhören, ein gesonderter Eintritt wird nicht fällig. Vor dem historischen Gebäude kann man sich an über 60 Ständen über das Thema „Nachhaltigkeit“ informieren. So wird es einen großen Fuhrpark an umweltfreundlichen Autos geben. Und wer möchte, kann einen E-Scooter auf einer ausgewiesenen Teststrecke im Stadtwald Probe fahren. Doch auch Tierfreunde kommen auf ihre Kosten. Hautnah können sie die Sunshine-Alpakas erleben, erhalten Verberger Landhonig vom Imker und Infos über die Arbeit des Vereins „Stadttauben“ oder die Nachhaltigkeit des Zoos.

Die Gesamtschule Uerdingen hat ein Stück ihrer Wiese dabei, auf dem der Mikrokosmus dieser Grün-Parzelle untersucht werden kann. Häuslebauer und –besitzer wiederum erfahren Wissenswertes über den nachhaltigen Bau oder Umbau, über Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten.

Bei den Talkrunden freuen sich die Organisatoren auf illustre Gäste. „Wir konnten zum Beispiel Dr. Birgit Roos von der Sparkasse und Dr. Wolfgang Dreßen vom Zoo als Gesprächspartner gewinnen“, sagt David Kordes.