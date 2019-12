Fußball : ASV holt Süchtelner Eigengewächse

Fußball Neben Florian Mackes und Kai Baumeister könnte auch Toni Weis zum ASV Süchteln zurückkehren. Beim Fußball-Landesligisten stehen allerdings auch einige Abgänge fest.

Dabei verfolgen die Süchtelner das Konzept, Spieler aus den eigenen Reihen zurückzuholen. „Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen“, sagte der Sportliche Leiter Torsten Trautmann. Nach viereinhalb Jahren kehrt somit Florian Mackes (25) wieder zurück. Der Abwehrspieler wird aus studientechnischen Gründen allerdings erst im März zur Mannschaft stoßen können. Er war zuletzt für den FC Eintracht Northeim in der Oberliga Niedersachen im Einsatz. Nach eineinhalb Jahren findet auch Kai Baumeister (23) wieder den Weg zurück. Er kommt dabei vom SV Vorst, für den Bezirksliga-Aufsteiger erzielte er in 52 Spielen insgesamt 38 Tore.

Mit Toni Weis (25) könnte zudem ein weiteres Eigengewächs zukünftig wieder im Trikot des ASV auflaufen. Der Mittelfeldspieler wechselte erst im Sommer zum Ligakonkurrenten und Aufstiegsanwärter Teutonia St. Tönis. Davor spielte Weis beim Oberligisten SC Union Nettetal. Nachdem er in der Saison 2013/14 den Sprung bei den Süchtelnern von der Jugend in die Erste Mannschaft geschafft hatte, schnürte er vier Jahre die Schuhe für die VSF Amern und kam dort in 121 Partien in der Landesliga zum Einsatz. Bereits vor Wochen hatte sich Weis positiv über einen möglichen Wechsel nach Süchteln geäußert.