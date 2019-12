Sportlerin des Monats im Kreis Viersen : Die Paralympics 2024 in Paris als großes Ziel

Die Paralympics 2024 in Paris als großes Ziel

Luzie Maesmanns (2. v.r.) mit den anderen Para-Athleten des TSV Bayer Leverkusen, die bei der Junioren-WM in der Schweiz am Start waren. Foto: TSV Bayer 04

Leichtathletik Die Leichtathletin aus Nettetal belegte beim Felix-Award den dritten Platz. Nominiert war sie für ihren WM-Titel im Kugelstoßen.

Wann gibt es schon mal die Möglichkeit, einen Plausch mit Yann Sommer zu halten. Der Kaldenkichenerin Luzie Maesmanns bot sich die Chance bei der Abschlussveranstaltung der Sportlerwahl des Jahres von Nordrhein-Westfalen (Felix-Award) in Düsseldorf. Denn dort war sie als Nominierte der Kategorie Behindertensport ebenso zu Gast wie der Torhüter des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. „Ich habe mich gewundert, wie klein und unauffällig er ist. Aber er ist total nett und unterhaltsam“, sagte die 17- Jährige, für die die Gala in der Landeshauptstadt sowohl Abschluss als auch Lohn für ein sehr erfolgreiches Jahr war. Schließlich hatte sie sich im Sommer den Titel im Kugelstoßen bei der Junioren-WM in der Schweiz geholt.