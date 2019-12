Opa-Kolumne : Wie ich als Nikolaus mit dem Feuer der Erkenntnis spielte

Mönchengladbach Im weinroten Kostüm und Mitra auf dem Kopf hat unser Kolumnist eines erfahren: Doppelseitiges Klebeband hält zwar jeden Teppich eisern am Boden fest, aber nicht die buschigen Brauen auf seiner Haut.

Dann forderte das Kopfkissen seinen Tribut. Das hatte ich mir unters T-Shirt gestopft, um den Nikolaus-Mantel auszufüllen. Doch das sorgte für Schweißtropfen, die sich unter dem Lockenkopf von der Stirn aus einen Weg suchten. Leider widerstanden die aufgeklebten Augenbrauen den Feuchtigkeitsfilm nicht. Es ist eine Crux: Alles habe ich mir in meinen Nikolaus-Lehrjahren erarbeitet, aber eine dauerhafte Klebelösung für die Augenbrauen habe ich nicht gefunden: Doppelseitiges Klebeband hält zwar jeden Teppich eisern am Boden fest, aber nicht die buschigen Brauen auf meiner Haut.

Bemerkten die Kinder nicht, dass sich der Nikolaus so quasi auflöste? Das veranlasste mich, mit dem Feuer der Erkenntnis zu spielen. „Hannah Pommerenko“, nenne ich meine Enkelin häufig. Warum? Weiß ich nicht. Einfach so. In ihr lächelndes Gesicht sagte ich: „Ich kenne eine Hannah Pommerenka.“ Für oberflächliche Leser: „a“ statt „o“ am Ende. „Ach ja“, antwortete Hannah weise. Ihre Schwester Matilda (6) aber korrigierte: „Opa Dieter sagt immer Pommerenko.“ In dem Moment wusste ich: Dieses Jahr bleibt mein Geheimnis unangetastet, als Nikolaus-Darsteller werde ich gebraucht. Aber das Ende naht. Als ich zu Hause war, erklärte meine jüngste Enkelin (2) ihrem Papa: „Nikolaus hat schöne Geschichte erzählt. Wie Opa.“