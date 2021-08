Hofkonzert in Rheinberg : Jazz mit Flügel und Alphorn

Budberg - Rheinberg - Pelden - Bauernhof der Familie Middeldorf Hofkonzert Oddgeir Berg Trio aus Norwegen - Jazz RP - Foto : Armin Fischer (arfi) *** Local Caption *** RP Foto: Armin Fischer (arfi)

Das Wetter war durchwachsen, die Stimmung dafür umso besser. Und die Musik des Oddgeir-Berg-Trios richtig klasse. Das Hofkonzert in der Reihe Wir-4-Kultur/Kultursommer 21 auf dem Hof der Familie Middeldorf in Pelden zwischen Budberg und Orsoy lockte rund 80 Besucher an diesen ungewöhnlichen Ort. Das norwegische Jazz-Trio mit Oddgeir Berg (Piano, Keyboards), Audun Ramo (Kontrabass) und Lars Berntsen (Drums) sowie die beiden Gastmusiker Johannes Bär (Alphorn, Tuba) und André Meisner (Duduk, Saxophon) waren kaum noch zu stoppen, mehr als drei Stunden unterhielten sie ihr Publikum bestens. RP-Foto: Armin Fischer

(up)