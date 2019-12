Neues Programm des Kabarettisten : Hastenraths Will erklärt die Welt im Roten Krokodil

Mönchengladbach Der Kult-Landwirt präsentiert am 11. März 2020 sein neues Programm „Die Welt ist ein Dorf“ in Wickrath. Der Vorverkauf läuft.

Der Titel des aktuellen Soloprogramms von Hastenraths Will beschreibt mit einem Satz die große Kernkompetenz des erfolgreichen Kabarettisten: „Die Welt ist ein Dorf“. Mit seiner welterklärenden Show voller wichtiger Lebensweisheiten gastiert der charismatische Landwirt und Ortsvorsteher am Mittwoch, 11. März 2020, 20.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in Wickrath – genauer: im Roten Krokodil.

Will ist in den letzten Jahren zum politischen Visionär gereift, der die Zusammenhänge der Welt schnell erkennt und nachvollziehbar erklären kann – was er unter anderem einmal pro Woche in der Rheinischen Post in seiner Kolumne „Will erklärt die Welt“ eindrucksvoll unter Beweis stellt. Verständlich, denn niemand weiß so gut wie er, dass die Welt am Ende nur ein Dorf ist. Der Vordenker aus dem Hinterland formuliert frei von der Leber weg, was vielen Betrachtungen im ersten Moment die Schärfe nimmt, den Nachgeschmack aber oft umso bitterer werden lässt.