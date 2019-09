Aktion von Norbert Krause : So schmecken die Äpfel der Region

In Kooperation mit der Mags bot der Aktionskünstler Norbert Krause auf dem Rheydter Wochenmarkt Äpfel und Rezepte an. Seine Aktion nannte er: Apfel muss rein! Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Sie heißen Elstar, Topaz und Santana. Sie lassen sich zu leckeren Gerichten verarbeiten. Auf dem Rheydter Markt verschenkte Aktionskünstler Norbert Krause Einmachgläser mit Apfelrezepten. Sein Geheimtipp sind Früchte von Streuobstwiesen.

Der Herbst ist da und damit die Apfelzeit. Wer an diese Jahreszeit denkt, sieht vor dem inneren Auge sonnenverwöhnte Obstbaumwiesen mit alten knorrigen Bäumen. Was viele nicht wissen: Alleine in Deutschland gibt es rund 4000 Apfelsorten. Viele sind in Vergessenheit geraten. Mit der Aktion „Apfel muss rein“ von der Mags zusammen mit Aktionskünstler Norbert Krause soll für das heimische Obst geworben werden. Auf dem Rheydter Wochenmarkt bot Norbert Krause Äpfel und passende Rezepte an. „Das Interessante ist, hier gibt es nichts zu kaufen und man kann auch nichts unterschreiben, man kann nur etwas mitnehmen“, erklärte er. An seinem Stand gab es leckere Kostproben: aromatisches Apfelchutney und feines Apfelmus mit Vanillenote zum Beispiel. Mitnehmen konnten die Besucher dann ein leeres Einmachglas mit dem Rezept ihres Favoriten, um es zu Hause nachzukochen, vielleicht sogar mit eigenen Äpfeln oder Äpfeln von Obstbaumwiesen der Region. Die Rezeptmenge ist auf die Größe des Einmachglases abgestimmt, auf dem es aufgeklebt ist und ergibt genau eine Füllung.