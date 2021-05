Natur in Düsseldorf : Rußrindenkrankheit befällt Ahornbäume in Bilker Park

Düsseldorf Insgesamt 19 kranke Bäume muss das Gartenamt fällen. Auch der Brandkrustenpilz bereitet den Grünexperten Sorgen. Grundsätzlich soll es überall Nachpflanzungen geben.

Insgesamt fünf Ahornbäume müssen am Alten Bilker Friedhof gefällt werden. Davon befinden sich zwei im Hundeauslauf der Grünanlage, zwei weitere im Baumbestand östlich des Spielplatzes und ein Baum auf Höhe der Sternwartstraße 58. Alle fünf Bäume sind an der Rußrindenkrankheit erkrankt. Neben den Fällungen führt das Gartenamt weitere Schnittmaßnahmen am Baumbestand der Grünanlage durch.

Darüber hinaus hat das Gartenamt die Rußrindenkrankheit an 13 Ahornbäumen an Straßen im Stadtgebiet festgestellt. Davon befindet sich jeweils einer an der Werftstraße, Am Heerdter Hof und an der Heesenstraße. Vier der betroffenen Bäume stehen an der Heidelberger Straße. Weitere vier Bäume müssen an der Pariser Straße entnommen werden, zwei an der Neumannstraße.