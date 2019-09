Prozess in Mönchengladbach : Brandstifter muss in die Psychiatrie

Foto: dpa/Marius Becker Im Mönchengladbacher Brandstifter-Prozess fiel am Donnerstag das Urteil.

Mönchengladbach Der 58-Jährige hatte in seiner Wohnung Feuer gelegt, um sich das Leben zu nehmen. Laut Sachverständigen ist er paranoid.

Ein 58-Jähriger, der wegen versuchten Mordes sowie versuchter Brandstiftung mit Todesfolge und schwerer Brandstiftung angeklagt war, ist am Donnerstag freigesprochen worden. Die Kammer ordnete jedoch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Dies war vorab auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gefordert worden. Einziger Unterschied bei den Plädoyers: Der Staatsanwalt sah den Vorsatz des Angeklagten als gegeben an, dass auch Unbeteiligte bei dem Brand hätten zu Tode kommen können. Dies wies der Verteidiger zurück. Sein Mandant sei in seiner Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Die Kammer folgte jedoch der Anklage, die unter anderem auf versuchten Mord lautete.

Der Angeklagte hatte in der Absicht, sich umzubringen, im Februar an mehreren Stellen seiner Dachgeschosswohnung Feuer gelegt. Die Flammen gingen rasch auf die Decke, Fenster- sowie Türrahmen und den Spitzboden des Hauses über. Durch einen Knall, der vermutlich durch explodierende Spraydosen im Arbeitszimmer des Angeklagten entstand, wurden mehrere Nachbarn auf den Brand aufmerksam und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Laut einem Brandsachverständigen hätte sich das Feuer, wenn es nicht so schnell entdeckt worden wäre, ausgebreitet und auch auf die Nachbarwohnung übergehen können. Bei der dann zu erwartenden Rauchentwicklung wäre den übrigen Bewohnern der Fluchtweg über das Treppenhaus verwehrt gewesen.