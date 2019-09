Schnupperangebote : Feriencampus für Schüler an der Hochschule

Schülerinnen und Schüler können in den Herbstferien an der an der Coding School teilnehmen. Foto: HN. Foto: HN

Mönchengladbach Es gibt Einblicke in Studienfächer und IT-Labor.

(RP) Schüler-IT-Labor, Coding School, Cosplay und Schnupperstudium: In den zweiwöchigen Herbstferien können Schülerinnen und Schüler zahlreiche Angebote und Workshops an der Hochschule Niederrhein wahrnehmen. Vom 14. bis zum 16. Oktober bietet die Hochschule Niederrhein beispielsweise das Schüler-IT-Labor am Campus Mönchengladbach an. „Das Labor vermittelt zeitgemäße Inhalte im Bereich der Informationssicherheit“, sagt Wirtschaftsinformatik-Masterstudent Guido Wolf.

Am Montag und Dienstag geht es jeweils von 9 bis 15 Uhr unter anderem um Algorithmen, Pseudocodes und Programmiersprachen. Am dritten Tag findet von 10 bis 16 Uhr ein Workshop zum Thema Ethical Hacking statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldungen für einen oder mehrere Tage per E-Mail mit Angabe von Name, Alter, Jahrgangsstufe, Schulform sowie Name der Schule an: schueleritlabor@hs-niederrhein.de.