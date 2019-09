Zukunftsträchtig : Jetzt kann in Mönchengladbach Wasserstoff getankt werden

Sybille Riepe, Christian Lugt, Markus Schewitza und Erden Yildizdal bei der Eröffnung der Wasserstoff-Tankstelle. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach An der Shell-Tankstelle von Christian Lugt an der Odenkirchener Straße 160 kann seit gestern neben Benzin und Diesel auch Wasserstoff getankt werden.

Der 53-Jährige ist Pionier, was diesen zukunftsträchtigen Kraftstoff betrifft. Dazu drei Zahlen: In Mönchengladbach ist es die erste Wasserstoff-Tankstelle, in Nordrhein-Westfalen die 17. und bundesweit die 75. H2-Tankstelle. Ein Kilogramm Wasserstoff kostet 9,50 Euro und reicht in der Regel für 100 Kilometer.

Dass sich in nächster Zeit Schlangen bilden werden an der neuen Zapfsäule, ist nicht zu erwarten, schließlich fahren derzeit in ganz Deutschland nur rund 600 Autos mit Wasserstoff. Aber der Optimismus war gestern groß, dass diese Zahl bald deutlich steigen wird. Markus Schewitza, Geschäftsführer von Air Liquide, war mit einem Mercedes GLC F-Cell vorgefahren, der zurzeit nur geleast werden kann. Erden Yildizdal, Product Manager von Toyota, tankte seinen Toyota Mirai – Mirai bedeutet so viel wie Wunder, dieses Wunder fährt in kleinsten Stückzahlen seit 2015 auf den Straßen dieser Welt.

Und es herrscht Aufbruchstimmung: „Wir haben ehrgeizige Ziele, möchten den CO2-Ausstoß bis 2050 im Vergleich zu 2010 um 90 Prozent reduzieren“, erklärte Yildizdal. Es werde nicht bei einem Modell bleiben, das mit Wasserstoff angetrieben wird.