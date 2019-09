Aufsichtsrat hat entschieden : Neuer NEW-Vorstand kommt von Innogy

Thomas Bley (Mitte) wird ab Januar neben Frank Kindervatter (rechts) zweiter Vorstand der NEW AG, hier mit dem Aufsichtsratschef Hans Peter Schlegelmilch. Foto: NEW AG/Detlef Ilgner

Mönchengladbach Mehr als ein Jahr stand Frank Kindervatter allein an der Spitze des Energieversorgers. Ab 1. Januar wird es mit Thomas Bley wieder eine Doppelspitze geben. Der 53-Jährige kommt von der Eon-Tochter und NEW-Gesellschafterin Innogy.

Mönchengladbach Der Ausbau der elektromobilen Sparte, die Stärkung des ÖPNV, auch mit Blick auf die von der Stadt angestrebte Verkehrswende und trotz des Fachkräftemangels bei den Busfahrern, das Buskonzept für den schrumpfenden Europaplatz am Hauptbahnhof – es warten, je nach Zuschnitt der Zuständigkeit, viele Aufgaben auf den neuen Vorstand der NEW AG. Nach einer Sondersitzung und einem einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrats gab das Unternehmen nun offiziell bekannt, wer nach mehr als einem Jahr Vakanz neben Frank Kindervatter die Doppelspitze komplettieren soll: Thomas Bley tritt am 1. Januar die Nachfolge von Armin Marx an, der im Mai 2018 gestorben ist.

Der 53-jährige Bley kommt von Innogy SE, bis vor einigen Tagen eine Tochter von RWE, jetzt von Eon. Innogy ist mit knapp 40 Prozent an der NEW AG beteiligt. Der Diplom-Ingenieur und zweifache Familienvater bringt viel Erfahrung in der Energiebranche mit. Seit November 2016 leitet er bei der Westnetz GmbH, einer Innogy-Tochter, den Bereich Spezialservice Strom. Zuvor war er in führender Position beim Regionalzentrum Westliches Rheinland am Standort Düren und verantwortete als Prokurist das Strom- und Gasnetz des Verteilnetzbetreibers.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und Herausforderungen als zweiter Vorstand und auf die Zusammenarbeit mit den Führungskräften und den Mitarbeitern“, so Bley. Auch Kindervatter freut sich auf den neuen Kollegen. Er wolle alles tun, um ihm einen schnellen Einstieg in das Unternehmen zu ermöglichen. Nach den ersten Begegnungen sei er sicher, „dass wir ein gutes Führungsteam sein werden, das auf die Unterstützung der Belegschaft vertrauen darf“. Die rund 2000 Mitarbeiter der NEW sollen Bley Ende des Jahres persönlich kennenlernen.

Auch der Vorsitzende des NEW-Aufsichtsrats und Chef der CDU-Ratsfraktion, Hans Peter Schlegelmilch, zeigt sich zuversichtlich: „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Thomas Bley einen neuen Vorstand gefunden haben, der aufgrund seiner umfassenden Expertise die Zukunftsfragen der NEW mit einem großen Fachwissen angehen und gestalten wird.“

Den Aufsichtsräten war Bley bereits vergangene Woche vorgestellt worden. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, als Vertreter der Gesellschafterin Stadt Mönchengladbach in dem Gremium, hatte darüber hinaus Wert auf ein Gespräch zu zweit gelegt. Beide trafen sich in seinem Büro im Rathaus Abtei. „Ich habe ihm die Rolle der Kommunen in der NEW AG noch mal erläutert, das ist nicht ganz unwichtig.“ Hintergrund dafür sind die Vorgänge rund um das für Car-Sharing entwickelte Elektromobil „Sven“ und die Beteiligung der NEW an der Share2drive GmbH, die in den nächsten Wochen rückabgewickelt wird. Die Bezirksregierung hatte unter anderem beanstandet, dass sie selbst und die kommunalen Körperschaften aus Mönchengladbach, Viersen und dem Kreis Heinsberg im Vorfeld nicht ausreichend eingebunden worden waren. Er habe Bley in dem Gespräch als sehr sachlich wirkenden Menschen wahrgenommen, „der genau weiß, was er will“, sagt Reiners. Er gehe davon aus, dass Bley seine Aufgabe „auch im Sinne der kommunalen Gesellschafter wahrnimmt“. Im Sinne des steuerlichen Querverbunds sei es wichtig, dass die NEW sich als stabiles und ertragreiches Unternehmen darstelle.