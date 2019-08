Ratingen : Polizei: Feuer in Unterkunft wurde gelegt

Tiefenbroich (RP) Wie die Feuerwehr Ratingen bereits berichtete, kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft an der Daniel-Goldbach-Straße in Tiefenbroich. Der Brandort wurde nach dem Ende der Löscharbeiten von der Kriminalpolizei beschlagnahmt und konnte zwischenzeitlich von Experten des zuständigen Kommissariats 11 in Mettmann sowie einem Brandgutachter untersucht werden.

