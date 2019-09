Prozess in Mönchengladbach : Gutachter: Brand hätte zur Gefahr für Nachbarn werden können

Der Brand beschäftigte am 21. Februar die Feuerwehr. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Im Prozess wegen versuchten Mordes und Brandstiftung werden in der kommenden Woche die Plädoyers und das Urteil erwartet.

Im Prozess um versuchten Mord sowie Brandstiftung sagte am Freitag ein Brandsachverständiger aus. Angeklagt ist ein 51-Jähriger Mönchengladbacher. Er soll an mehreren Stellen in seiner Dachgeschosswohnung an der Badenstraße in Eicken Feuer gelegt haben, um sich selbst zu töten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann zum Tatzeitpunktvermindert schuldfähig gewesen ist.

Der Sachverständige beschrieb mehrere unzusammenhängende Brandstellen und -schäden in der Wohnung des Angeklagten. Diese seien auffällig und sprächen daher für eine Brandstiftung. Das Arbeitszimmer sei komplett ausgebrannt, in der Küche seien ein Radio sowie ein Ceranfeld in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehrere Flächen in der Wohnung seien mit einem Rauchgaskondensat überzogen gewesen, ebenso sei an mehreren Stellen eine hohe Konzentration eines Universalverdünners nachgewiesen worden. Eine Messung ergab an mehreren Stellen in der Wohnung eine hohe Konzentration von Kohlenwasserstoff. Nach dem Brand sei die Wohnung des Angeklagten nicht mehr bewohnbar gewesen, der Wandputz habe den Rauch aufgefangen, müsse komplett entfernt und erneuert werden. Der Knall, den viele Bewohner des Mehrfamilienhauses gehört hatten und der es ihnen ermöglichte, das Haus rechtzeitig zu verlassen, wäre durch Spraydosen entstanden, die man im Arbeitszimmer des Angeklagten gefunden hätte: „Sie sind geeignet, scharfe Knallgeräusche hervorzubringen.“

Wäre der Brand unbemerkt geblieben, hätte er sich „dynamisch ausgebreitet und auf die Nachbarwohnung übergehen“ können. Bei einer dann zu erwartenden starken Rauchentwicklung im Treppenhaus hätten die übrigen Personen keinen Fluchtweg mehr gehabt. „Bereits drei Atemzüge reichen, um zu einer Ohnmacht zu führen“, so der Sachverständige. Sie hätten dann in ihren Wohnungen auf die Feuerwehr warten müssen. Das Risiko: „Viele geraten dann in Panik, springen aus dem Fenster.“