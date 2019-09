Prozess in Mönchengladbach : Mutmaßlicher Brandstifter wegen versuchten Mordes vor Gericht

Mönchengladbach Der Brand einer Dachstuhlwohnungan der Badenstraße im Februar 2019 wird jetzt vor Gericht verhandelt. Angeklagt ist der Bewohner, der sich selbst habe töten wollen und dabei laut Staatsanwaltschaf billigend in Kauf genommen habe, dass die Nachbarn umkommen. Der Angeklagte ist möglicherweise vermindert schuldfähig.

Seit Mittwoch muss sich ein 48-jähriger Mönchengladbacher vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: versuchter Mord sowie Brandstiftung. Der Mann soll im Februar 2019 morgens um 4 Uhr mit Hilfe eines Universalverdünners als Brandbeschleuniger ein Feuer in seiner Dachgeschosswohnung gelegt haben . Dieses habe sich schnell auf Textilien, Bücher, die Wohnungsdecke, Fenster- sowie Türrahmen ausgebreitet und schließlich auch den Spitzboden des Hauses in der Badenstraße entzündet.

Laut Anklage sei das Feuer durch den Angeklagten in der Absicht gelegt worden, sich selbst zu töten. Daher habe er aber billigend in Kauf genommen, dass durch den Brand andere Hausbewohner getötet werden. Diese wurden an diesem Morgen durch einen lauten Knall geweckt, konnten sich daher noch rechtzeitig aus dem Haus retten. Die Staatsanwaltschaft geht von einer psychiatrischen Erkrankung des gebürtigen Leverkuseners aus. In diesem Fall hätte er die Tat im Zustand einer verminderten Schuldfähigkeit begangen. Der Mann war einen Tag nach dem Brand in eine Landesklinik eingewiesen worden.