Letzte Verkaufstag: 16. November : Saturn schließt Filiale in Rheydter Galerie

Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg) Saturn geht: Bald gibt es noch mehr Leerstand in der Galerie am Marienplatz.

Mönchengladbach Der Saturn-Markt in der Galerie am Marienplatz wird am 16. November zum letzten Mal öffnen. In Gesprächen mit dem Eigentümer des Einkaufszentrums sei es nicht gelungen, eine „zukunftsfähige“ Perspektive zu finden, sagt Saturn.

Kunden bekamen gestern schon mal einen Vorgeschmack: Die Türen des Rheydter Saturn-Markts blieben geschlossen. Drinnen hatte Geschäftsführer Eduard Felzen eine Aufgabe zu erfüllen, die er schweren Herzens erledigte: Er musste mit den 12 Mitarbeitern der Filiale in Einzelgesprächen ausloten, ob und wie es für sie beruflich weitergehen kann. Denn der Markt wird am 16. November zum letzten Mal öffnen. „Die schwierige Lage des Centers mit ausgebliebenen Sanierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen, längeren Leerständen und einer entsprechend geringen Publikumsfrequenz lassen uns leider keine nachhaltig wirtschaftliche Perspektive für diesen Standort in Rheydt entwickeln“, begründete die in Ingolstadt ansässige Media-Saturn Holding GmbH den Schritt.

Eduard Felzen, seit 19 Jahren Manager des Rheydter Marktes, kann das nur unterstreichen. „In der Etage unter uns stehen 90 Prozent der Ladenfläche leer, im Erdgeschoss 40 Prozent. Der Eigentümer hat anscheinend kein Konzept, was er mit der Galerie machen will“, sagt Felzen. Unter anderen Umständen hätte das Unternehmen sich wohl nicht entschieden, den Mietvertrag am Jahresende auslaufen zu lassen. Man habe mit den Betreibern der Galerie gesprochen und nach Wegen gesucht, jedoch keine „nachhaltige und zukunftsfähige“ Lösung gefunden, hieß es aus Ingolstadt.

Dass nun in Nachbarschaft der leer stehende ehemaligen C & A -Filiale in der Galerie noch mehr Leerstand droht, sei „an diesem zentralen Punkt für Rheydt insgesamt eine Katastrophe“, sagt Christoph Hartleb, Vorsitzender des Rheydter City Managements. Aber verblüfft hat ihn die Entscheidung des Saturn-Managements ebenso wenig wie Ulrich Schückhaus, Chef der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft WFMG. Nicht nur, weil es schon länger Gerüchte gab. Sondern auch, weil etliche Beobachter der Entwicklung der Galerie finden: Dort müsste massiv investiert werden, um die Immobilie wieder attraktiv zu machen.

So sieht es auch Schückhaus, der auch Chef der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG ist. Mit dem Eigentümer seien Gespräche geführt worden. Dass die EWMG wie im Fall des Karstadt-Kaufhauses die Immobilie kauft, schließt Schückhaus aus: „Ein klares Nein!“ Mit Karstadt habe es seinerzeit einen Ankermieter gegeben, in der Galerie fehle der. In diesem Fall sei definitiv der Eigentümer gefragt, konzeptionell wie finanziell.

Die Eigentümerin der Galerie, die in Frankfurt ansässige DIC Asset AG, sieht den Vorwurf, sich seit Jahren nicht um eine Wiederbelebung und Weiterentwicklung der Immobilie gekümmert zu haben, anders. Man arbeite an einem Konzept für die Positionierung des Objekts, hatte ein DIC-Sprecher Mitte August im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Das Konzept ist weiter in Arbeit. „Wir sind mittendrin. So schnell geht das nicht“, sagte DIC-Sprecher Peer Schlinkmann am Freitag. Man denke auch über Investitionen nach. Aber wie die aussehen könnten, sei nur im Zusammenhang mit dem Konzept entscheidbar. Will heißen: Was investiert wird, wird entschieden, wenn man weiß, wie es weiter geht.

DIC schließt auch eine Nutzung in Form von Büros nicht aus. Zwar sähe Christoph Hartleb vom Rheydter City Management lieber Einzelhandel. „Aber es wäre immer noch besser als eine komplett leer stehende Ruine“, sagt er. Das City Management sei bereit, an Lösungen mitzuarbeiten.