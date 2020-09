Konzert in Mönchengladbach : Pestmesse mit WDR-Rundfunkchor

Konzert in Mönchengladbach

Münsterkantor Klaus Paulsen in der Citykirche Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach In der Citykirche gibt es am Samstag, 26. September, eine barocke Rarität zu hören. Der neue Chefdirigent des WDR-Rundfunkchors Nikolas Fink gibt mit diesem Konzert einen Tag vorher seinen Einstand.

(silk) Mit der „Missa in angustia pestilentiae“ wollte Papst Alexander VII die Pest abwenden. Der aktuelle Bezug des 1656 hinter verschlossenen Türen der Cappella Giulia im Petersdom uraufgeführten Werks zur derzeitigen Situation liegt auf der Hand. Der WDR-Rundfunkchor kommt am Samstag, 26. September, mit dieser barocken Rarität zu einem Doppelkonzert um 17 und 19 Uhr in die Citykirche nach Mönchengladbach. Die kraftvolle polychorale Barockmusik wird von 16 Sängern des international renommierten Chores gesungen.