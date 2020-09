Kurzkritik in Mönchengladbach : Marktmusik: Orgel zu vier Händen und vier Füßen

Mönchengladbach Seit dem 14. März warten die Fans der Marktmusik-Reihe in der Citykirche auf eine Neuauflage. Jetzt wagten die Verantwortlichen um Kantor Klaus Paulsen ein Konzert unter Corona-Bedingungen – und waren gerührt von so viel Zuspruch seitens der Besucher.

Als Paulsen neben Clemens auf der großen Orgelbank Platz nahm, konnte das prächtige Instrument nicht nur in reicher romantischer Chromatik, sondern auch in den kraftvollen Bassregistern strahlen. Von Verknotungen der Hände oder Füße war nichts zu merken. Für „Hausherr“ Christoph Simonsen war das alles Grund zu „Freude, Sehnsucht und Hoffnung“, was er mit der Bitte verband, für die Flüchtlinge auf Lesbos zu spenden. Die nächsten Samstag-Konzerte sind schon terminiert, am 26. September kommt der WDR-Rundfunkchor zu einem Doppel-Konzert. Armin Kaumanns