Musikschule Mönchengladbach : Musisches Reiseabenteuer im Carl-Orff-Saal

Mönchengladbach Die Musikschule Mönchengladbach lud zum ersten Konzert nach der Corona-Pause ein. Sänger Joel Urch und Pianistin Sophie Sczepanek führten durch das Programm mit dem Titel „Hin und weg“.

Ein Kurztrip durch Raum und Zeit ist eigentlich nicht nur in Corona-Zeiten schwierig. Doch die Musikschule der Stadt Mönchengladbach hat mit dem Konzert „Hin und weg“ dieses wagemutige Reiseunterfangen gewagt. Bariton-Sänger Joel Urch und Sophie Sczepanek am Klavier nahmen die Zuhörer im Carl-Orff-Saal der Musikschule am vergangenen Wochenende mit auf das Klangabenteuer. Zu hören gab es passend zum Jubiläumsjahr den von Ludwig van Beethoven im Jahr 1816 komponierten Liederzyklus „An die ferne Geliebte“.

„Seit einer Schottland- und Englandreise letztes Jahr bin ich ein noch größerer Fan der englischen Chor- und Artsong-Literatur. Die Gedichte des schottischen Autors Robert Louis Stevenson und Vaughan Williams’ Vertonungen haben an vielen Stellen den schroffen Charme schottischer Landschaften. So konnten wir zumindest in unseren Proben und im Konzert gedanklich verreisen“, erklärte Sophie Sczepanek. Auch diesem Reiseziel schloss sich das Publikum gern an und zollte allen Konzertbeteiligten begeisterten Applaus für das erste öffentliche Konzert der städtischen Musikschule seit der Corona-Pause.