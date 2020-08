Klassik in Mönchengladbach : Musikschule lädt zum Konzert „Hin und weg“ ein

Mönchengladbach Zur Eröffnung des Schuljahres gibt die Musikschule Mönchengladbach am Samstag, 5. September, ein Konzert unter Corona-Bedingungen. „Hin und weg“ lautet der Titel der musikalischen Reise durch Zeit und Raum.

Auf eine Reise durch Zeit und Raum möchten Bariton Joel Urch und Pianistin Sophie Sczepanek die Zuhörer am Samstag, 5. September, 18 Uhr, entführen. Zum Start des Schuljahrs lädt die Musikschule zum Konzert „Hin und weg“ unter Corona-Bedingungen in den Carl-Orff-Saal ein. Zwei Liederzyklen stehen auf dem Programm: „An die ferne Geliebte“ von Ludwig van Beethoven und die „Songs of Travel“ von Ralph Vaughan Williams. Van Beethoven begründete die Gattung des Liederzyklus’. Fast hundert Jahre später komponierte Ralph Vaughan Williams einen Liederzyklus, die „Songs of Travel“. Die Texte des Schotten Robert Louis Stevenson, Autor der „Schatzinsel“, werden von Williams in einer bildgewaltigen musikalischen Sprache vertont.