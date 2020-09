Kulturküche in Mönchengladbach : Mit Wortwitz gegen Rassismus

Mönchengladbach Terrassenpoesie an der Waldhausener Straße: Marco Jonas Jahn und Max Raths begeisterten beim Poetry Slam der Kulturküche mit Texten, die zum Nachdenken und Lachen anregten.

Von Vers zu Vers bauen sie ihren Zuhörern immer neue Pfade auf Pflastersteinen, die aus Semantik, Popkultur und Selbstironie bestehen. Ihr Programm besticht mal mit spitzen Texten über die Literatur und das Schreiben selbst, mal sorgt es mit skurrilen Liebeserklärungen oder humoristischer Kritik an Netflix für herzliches Gelächter. Dann zeigen die beiden klare Kante gegen den Rassismus und beziehen Stellung zu dem Geschehen in Moria. So gut, intelligent und verschieden ihre Texte im Einzelnen sind, so ergibt sich aus den Wortnetzen, die die beiden weben, am Ende doch eine klare Botschaft: Habt Empathie für eure Mitmenschen, seid offen.