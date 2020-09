Konzert in Mönchengladbach : Saxophon-Quartett rockt sich durch die Klassik

Konzert in Mönchengladbach

Mönchengladbach Gäste aus Berlin in Güdderath: Das Saxophon-Quartett „clair-obscur“ lieferte ein umwerfendes Konzert im Bunker beim Festival „Herbstzeitlose“ ab.

O Musik, du süßes Gift! Wie du nach den langen Monaten der Entbehrung dich mit Macht unserer Sinne bemächtigst. Wir hören, schmecken, fühlen uns nahezu ungeschützt deinen Reizen ausgeliefert. Kaum haben „Clair-obscur“ aus Berlin die ersten Passagen aus Michael Nymans Filmmusik zu „The Piano sings“ in ihre Saxophone geblasen – freche, ja rotzige Klänge, die in Bauch und Beine fahren –, ist er wieder da, dieser Genuss, für den das Künstlerpaar Worozanska-Sacher/Petz im Bunker die so schöne wie toxische Herbstzeitlose als Motto-Pflanze gewählt hat.