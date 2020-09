Kirchenmusikwoche Neuss : Wechselspiel zwischen Chor und Orchester

Neuss Mit einem Konzert unter dem Motto „Zeit für Empfindungen“ eröffnete die Kirchenmusikwoche. Der Auftakt in der Quirinusbasilika bot allerdings ein zu großes Programm.

Die 59. Neusser Kirchenmusikwoche unter dem Motto „Im Wandel der Zeit“ wurde mit einem Konzert in der Quirinusbasilika glanzvoll eröffnet. Es ist „Zeit für Empfindsamkeit“ hatte Münsterkantor Joachim Neugart das Motto präzisiert und in den Mittelpunkt eines (zu) umfangreichen Programms die „Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae“ von Joseph Haydn gestellt.

Der empfindsame Stil löste ab etwa 1730 die Barockmusik ab und erreichte seinen Höhepunkt in den 1770er Jahren. Genau in dieser Zeit schrieb Joseph Haydn seine Messe zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria (1766 – 1773), die auch unter dem wenig zutreffenden Titel „Cäcilienmesse“ sehr bekannt ist. In Haydns größter Messkomposition kommt dem Chor zentrale Bedeutung zu. Weil aber Proben mit dem Münsterchor in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie nicht erlaubt waren, ersetzte Joachim Neugart den Chor durch das Solistenquartett Cantus Neuss mit Elisa Rabanus (Sopran), Ute Weitkämper (Alt), Scott Wellstead (Tenor) und Achim Hoffmann (Bass). Die Soli der Messe übernahmen Katarzyna Wilk (Sopran), Angela Froemer (Alt) Leonhard Reso (Tenor) und Sebastian Klein (Bass).