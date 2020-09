Kultur in Mönchengladbach : Thomas Hoeps ist neuer Leiter des Literaturhauses

Mönchengladbach Am Niederrhein ist der preisgekrönte Autor vor allem als Krimiautor bekannt. Jetzt wird der ehemalige Leiter des Mönchengladbacher Kulturbüros neuer Leiter des Literaturhauses in Krefeld.

Hoeps wurde 1966 in Krefeld geboren. Nach seinem Abitur am Fichte-Gymnasium studierte er Germanistik und Informationswissenschaften in Düsseldorf. Er promovierte an der Technischen Universität Dresden in Germanistik und Literaturwissenschaft. Seine Dissertation befasst sich unter dem Titel „Arbeit am Widerspruch“ mit Terrorismus in deutschen Romanen und Erzählungen.