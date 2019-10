2. Sinfoniekonzert : Philipp Wenger: Der Konzertmeister als Solist

Mönchengladbach Für Philipp Wenger, den Ersten Konzertmeister der „Niederrheinischen Sinfoniker“, wird beim 2. Sinfoniekonzert am Mittwoch, 16. Oktober, und Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr, im Konzertsaal des Theaters ein Traum wahr.

Beim „Lieblingswerk meiner Jugend“, dem Violinkonzert Nr.1 D-Dur op.19 von Sergej Prokofjew, darf er als Solist vor seinen Orchesterkollegen stehen. „Dieses genial orchestrierte Opus durfte ich mir selbst aussuchen“, berichtet der in Würzburg, Berlin und Leipzig ausgebildete Musiker beim Pressegespräch. Eine in Kindertagen unzählige Male abgespielte Tonkassette mit dem „Lieblingswerk“ – interpretiert vom großen Frank Peter Zimmermann – dürfte mit ein Grund gewesen sein, dass der gebürtige Unterfranke Berufsmusiker wurde. „Die erste Probe mit Orchester wird noch einmal eine besondere Herausforderung“ erläutert der Solist, der froh ist, dass er das Konzert, das am Dienstag in Krefeld sogar vom WDR aufgenommen und am 14. November gesendet wird, an vier Abenden spielen kann.