Musik im Theater : Die Reihe Lied-Gut startet wieder

Michael Preisers Lied-Gut geht in die nächste Runde. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Michael Preiser hat das Format erdacht. Am 18. Oktober ist Tschaikowsky zu hören

() Die Lied-Gut-Reihe, die 2017 von Michael Preiser ins Leben gerufen wurde, bietet Opernsängerinnen und -sängern des Ensembles sowie des Opernstudios Niederrhein eine Plattform, sich dem Publikum von einer anderen Seite als üblich zu zeigen. Am Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, ist Lied-Gut #13 im Konzertsaal des Theaters an der Odenkirchener Straße zu erleben. Theater Mönchengladbach, KonzertsaalSind es auf der Opernbühne die tragfähigen, großen Töne über Orchesterklang, die in das szenische Spiel einer Inszenierung eingebettet werden müssen, können die Künstler beim Liedgesang beweisen, dass sie auch die leisen, poetischen und trotzdem oft dramatischen Zwischentöne des vom Klavier begleiteten Liedgesangs beherrschen. Auf dem Konzertpodium gibt es weder Inszenierung, noch Kostüm oder Maske. Die Sänger sind authentisch, nah und persönlich zu erleben.