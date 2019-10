Stück von Wolfgang Herrndorf : „Tschick“ ist zurück im Theater

Mönchengladbach Die Geschichte von Maik, Tschick und Isa ist noch fünfmal zu sehen.

Maiks alkoholkranke Mutter ist in der Entzugsklinik, sein Vater mit seiner Assistentin auf Geschäftsreise, also wird der 14-jährige Maik die großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Tschick auf, eigentlich Andrej Tschichatschow. Der Russlanddeutsche kommt aus einem der „Asi“- Hochhäuser in der Umgebung und hat es irgendwie von der Förderschule aufs Gymnasium geschafft.