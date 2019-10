Fotoclub „Fotamat 69“ : Moment-Aufnahmen

Mönchengladbach Der Fotoclub „Fotamat 69“ ist nicht groß – aber alt. Die zehn Mitglieder feiern den 50. Geburtstag mit einer Ausstellung im BIS-Kulturzentrum.

Mit 21 Jahren hat er geheiratet. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde die Fotografie zu einem bedeutenden Medium. „Ich wollte die wichtigen Momente des Familienlebens festhalten, die Feste, die Urlaube“, sagt Udo Theuer. Die Kamera wurde zu seiner ständigen Begleiterin. Jetzt ist er Rentner, hat viel Zeit zum Fotografieren und für den Fotoclub „Fotamat 69“, den er leitet. Dieser Club, in dem sich Mönchengladbacher und Jüchener Amateurfotografen zusammengefunden haben, ist klein. Nur zehn Mitglieder zählt er, aber in diesem Jahr haben sie allen Grund zu feiern: Der Club wird 50 Jahre alt. Der Geburtstag wird mit einer Ausstellung im BIS-Zentrum an der Bismarckstraße 99 gefeiert.

Er hat die sogenannte Safari für den Club eingeführt. „Wir machen uns gemeinsam auf, um zu fotografieren.“ So waren sie im Düsseldorfer Medienhafen unterwegs, haben in der Landeshauptstadt Kanaldeckel fotografiert, haben wunderbare Motive in den Wäldern gefunden. „Das gemeinsame Fotografieren macht sehr viel Spaß, wir sind viel an der frischen Luft unterwegs – und selbstverständlich kommt die Geselligkeit nie zu kurz.“ So hat der Club sich zur Kürbiszeit an der Lüttelforster Mühle getroffen, um die Cucurbita, so der wissenschaftliche Name des Kürbis’, in allen Formen und Farben aufzunehmen. Anschließend gab es ein entsprechendes schmackhaftes Süppchen.