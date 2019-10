Premiere im Theater : Von Kugeln und Menschen

Mönchengladbach Dedi Baron inszeniert Molières Komödie „Tartuffe“ frisch, frech und ein bisschen absurd. Auf jeden Fall unterhaltsam.

Wenn am Ende der Vorstellung, mit der die Abteilung Schauspiel des Stadttheaters sich in der neuen Spielzeit zurückmeldet, goldenes Lametta aus dem Schnürboden schneit, dann können alle zufrieden sein. Die Akteure auf der Bühne, weil sie bei all der Arbeit richtig Spaß hatten und reichlich Applaus abkriegen. Das Publikum, weil es sich trotz reichlich zwei Stunden zwar lustiger, aber auch ganz schön sperriger Kost wunderbar unterhalten hat. Und auch die Regisseurin Dedi Baron, die neben ihrer Ausstatterin Kirsten Dephoff auf der Bühne steht, strahlt. Sie hat ihr Team zu einer reifen Leistung motiviert, den ollen Molière gehörig auf Vordermann gebracht. Tartuffe allerdings, der von Henning Kallweit so verwunderlich sympathisch gespielte Titelheld, schaut immer noch bedröppelt drein. Dabei hatte es bis zum unverhofften Schluss nach einem grandiosen Sieg für ihn ausgesehen. Er hatte das Haus Orgon mitsamt seiner selbstgefälligen Mischpoke kurz vor der Räumung. Aber das wäre dann doch – und vor 350 Jahren sowieso – des Guten zu viel gewesen.