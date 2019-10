Schmuck und Figuren herstellen : Ferienkurse für Kinder im Museum Schloss Rheydt

Im Museum Schloss Rheydt können sich Kinder in den Herbstferien kreativ betätigen. Foto: Christian Lingen

Mönchengladbach Kinder können sich während der Herbstferien an Schloss Rheydt künstlerisch betätigen. Die Anmeldungen laufen.

Am Montag beginnen die Herbstferien. Schüler, die nicht verreisen, finden zwei interessante Kurse im Museum Schloss Rheydt. Die Angebote richten sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Wer Lust hat, seine Freizeit kreativ zu nutzen und schöne Dinge herzustellen, sollte sich bald anmelden. Das sind die Kurse:

Schmuckdesign mit Naturmaterialien Schmuck hat schon immer eine ganz besondere Rolle in der Geschichte der Menschheit gespielt. Bereits in der Steinzeit verstanden es die Menschen, aus wenigen Naturmaterialien sehr hübsche Schmuckstücke herzustellen, wobei zu späteren Zeiten vor allem Gold- und Silberschmiede diese Kunst übernommen haben. Neben den edlen Materialien kamen dabei aber auch weiterhin gerne natürliche Fundstücke wie Perlen, Steine, Muscheln und Federn zum Einsatz. Im Schlosspark können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren Federn, Kastanien und andere Materialien sammeln, die später in ein persönliches Schmuckstück eingearbeitet werden können.