2500 Euro : Einzigartiges Konzept: Preis für Babykonzerte der Musikschule

Das Konzert für Kinder unter zwei Jahren wird zweimal im Jahr von der Musikschule durchgeführt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Landesverband der Musikschulen und das Sparda-Musiknetzwerk lobten den Preis aus. 2500 Euro gab es für die Idee, bereits Babys mit Musik vertraut zu machen.

Einen landesweiten ausgelobten Preis in Höhe von 2500 Euro hat die städtische Musikschule für ihr Projekt „Baby und Kleinkindkonzerte – Musik erleben von Anfang an“ bekommen. „Die Jury war einhellig begeistert von dieser innovativen Konzeption der Musikschule Mönchengladbach“, lobte Annegret Schwiening-Scherl vom Landesverband der Musikschulen bei der Preisverleihung in der Robert Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Zusammen mit dem Sparda-Musiknetzwerk hatte der Landesverband den Preis ausgelobt. Die Laudatorin sprach von einem „einzigartigen Konzept“ und „durchinszenierten Gesamtkunstwerk“.

Die Musikschule bietet zweimal jährlich zwei Konzerte an, die speziell auf die Bedürfnisse von null- bis dreijährigen Kindern zugeschnitten sind. „Dieses Angebot kommt so gut an, dass die Konzerte immer nach wenigen Tagen ausverkauft sind“, sagte Musikschulleiter Christian Malescov. Nadja Ammari, Fachleiterin für elementare Musikpädagogik, und Monika Lamerz-Heithausen haben das Konzept entwickelt. Das Prinzip: Lehrer und Schüler der Musikschule musizieren für die Kleinen. Sie zeigen, dass Musik von Anfang an Niveau haben kann – mit klassischen Kinderliedern, originellen modernen Stücken, Ballettszenen, aber auch kurzen Sequenzen von Bach und Mozart. Auf der Bühne sitzt das Publikum nah bei den Akteuren. Die Kinder werden behutsam einbezogen.