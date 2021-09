Kirchenmusik in Mönchengladbach : Außergewöhnliches Buch zum „Jahr der Orgel“

Mönchengladbach Ein informatives Buch zeigt, wie lebendig die Orgellandschaft am linken Niederrhein ist. Die Instrumente werden teils ausführlich beschrieben und mit eindrucksvollen Fotos gezeigt. Jetzt wird das Werk vorgestellt.

38 Orgeln sind in diesem Buch teils ausführlich beschrieben, ein Abschnitt ist „Verlorenen Orgelschätzen“ gewidmet. Darüber hinaus können sich Interessierte dank eines leicht verständlichen „Kleinen Orgellexikons“ über Fachbegriffe informieren, und im Anhang finden sie das Verzeichnis von immerhin 101 Pfeifenorgeln in Kirchen und Gemeindezentren im Raum Mönchengladbach. Zahlreiche, sehr gelungene Fotos (Olaf D. Hennig und Gerd Acker) ergänzen eindrucksvoll die interessanten Texte.

Am Samstag, 2. Oktober, 11.30 Uhr, wird das 172 Seiten umfassende Buch anlässlich der „Orgelandacht zur Marktzeit“ in der Evangelischen Hauptkirche am Rheydter Markt vorgestellt. Dort kann es für zehn Euro erworben werden. Danach wird es dort auch weiterhin zum Kauf angeboten – ebenso im Mönchengladbacher Münster, und in der Mönchengladbacher Citykirche. Bestellt werden kann es auch per email an natascha.witt@ekir.de (zuzüglich Versandkosten).