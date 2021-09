Mönchengladbach Musik : Nachtfrequenz: die Beats der Jugend

Mönchengladbach Zum dritten Mal beteiligte sich die Stadt Mönchengladbach an der „Nacht der Jugendkultur“. Dabei gab es einen Mix aus Theater, Musik und Tanz.

Von Musik und Tanz über Theater bis hin zu Kunst und Sport: Jugendkulturen aller Art werden von Jugendlichen für Jugendliche dargeboten und zelebriert – dafür steht „nachtfrequenz“ oder die „Nacht der Jugendkultur“ seit 2010. Nach stetigem Wachstum waren bei der diesjährigen 12. Auflage des jungen Kulturfestivals in ganz NRW nun 100 Städte mit dabei. Auch die Stadt Mönchengladbach beteiligte sich zum dritten Mal – dabei veranstaltete die Radio- und Medienwerkstatt Exlex e.V. gemeinsam mit der Jugendkirche Rheydt im Rahmen der „nachtfrequenz“ zum zweiten Mal in Folge das Newcomer-Musikfestival „Break the Beats“. Da die Veranstaltung nicht mit Publikum stattfinden konnte, wurde sie auf Twitch live übertragen.

Das Mönchengladbacher Team rund um Thomas Bruchhausen hatte sich dazu erneut mit der Jugend- und Freizeiteinrichtung Rondell in Düsseldorf zusammengetan, dort stieg parallel die Abendveranstaltung „Basement Live“. Mit je drei Acts in den beiden Städten und abwechselnden Schalten zu Auftritten und anschließenden Interviews mit den Musikern lieferten die beiden Teams aus Mönchengladbach und Düsseldorf fünf Stunden lang satte Beats auf die Ohren der Zuschauer daheim.

Aus der Jugendkirche Rheydt heraus begeisterten am Samstag das Rap-Duo „Legit Legit“ (Max E. Million und Matty Manual) sowie die sechsköpfige Trapformation „Parcuhr Ultras“, die sich mit DJ Yung Kippe, „Laza und Wendel“ sowie „Acid Frank“, „Flippa“ und dem Musiker Parcuhr für den Abend in zwei Gruppen aufgeteilt hatte. „Legit Legit“ veröffentlichten Ende Mai ihre erste EP „Wein, Vibe und Gesang“, zudem spielen beide Musiker in der größeren Psychedelic Rockband „Atlantic Lotion“, die auch beim kommenden City Movement Festival mit am Start sein wird. Die „Parcuhr Ultras“ haben sich in der Gladbacher Szene mit Trap und Underground Sounds längst einen Namen gemacht. Die Auftritte und Interviews, moderiert von Ailyn Reinardy, wurden teils über 200 Mal aufgerufen.