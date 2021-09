Kulturnacht in Mönchengladbach : Kosmos von Künstlern und Krabblern

Mönchengladbach Die Kunst-, Theater- und Kulturinitiative „Schrei Auf“ lud ins Projekt 42 zur „Bar Absurd“. Es wurde eine verrückte und unangepasste Nacht mit vielen Performances.

Rationale Betrachtungsweisen musste am Eingang zurücklassen – wer das tat und sich ohne Vorbehalte auf einen aufregenden Abend in der „Zwischenwelt“ des jungen Künstlerkollektivs einließ, kam bei der Veranstaltung „Bar Absurd – In Memory of Arno the Ant“ in den Genuss allerlei kunstvoller Absonderlichkeiten. Nach vier Monaten Vorbereitungszeit gestaltete „Schrei Auf“ den Club in tagelanger Arbeit um und erschuf so eine „lebendige Ausstellung“, in der verschiedenste Kunstgenres und Clubkultur aufeinander prallten.