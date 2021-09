Klassische Musik in Mönchengladbach : Trio „Synergia Ensemble“ begeistert im Konzertsaal

Klassische Musik in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Frauen und ein Mann bilden das Trio „„Synergia Ensemble“. Ihre künstlerische Vorstellung im Konzertsaal des Theaters überzeugte das Publikum.

Erst vor zwei Jahren haben sich – jeweils nach ihrem Master-Abschluss - die deutsch-ukrainische Pianistin Maria Shykyrinska, die amerikanische Geigerin taiwanesischer Herkunft Andria Chang und der kolumbianische Cellist Camillo Chaparro zu einem Klaviertrio zusammengeschlossen. „Synergia Ensemble“ haben sie sich benannt, und das überzeugende Hörerlebnis beim ersten Zyklus-Konzert im Konzertsaal des Theaters Mönchengladbach entsprach diesem aus der Psychologie entlehnten Begriff, der die Energie meint, die für den Zusammenhalt und die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben verfügbar ist. Diese hier in Fülle vorhandene Energie setzten die ihre Instrumente beherrschenden und bestens aufeinander hörenden Musiker mit Spiellaune ein.

Selten zu erleben ist die Kammersonate, die Hans Werner Henze (1926-2012) 1948 schrieb. Der teils sperrig-dissonanten Huldigung an die Kammersonaten des Barockkomponisten Arcangelo Corelli trotzte das Trio mit Nachdruck jede vorhandene Phase an Klangsinnlichkeit ab, was das Zuhören wesentlich erleichterte.