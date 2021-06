Kunst in Mönchengladbach : Reiseführer zum Werk von Beuys

Mönchengladbach „Joseph Beuys – Kunst. Kapital. Revolution“ heißt ein neues Buch von Philip Urspung. Der Autor trug im Museum Abteiberg daraus vor – und animierte das Publikum zum Mitmachen.

Am Ende führten die Gäste im Museum Abteiberg die Beuys’sche Symphonie „Ja, ja, ja, ne, ne, ne“ auf – angeleitet von Philip Ursprung, der, je länger die Performance dauerte, sich umso weniger das Lachen verkneifen konnte. Moderator und Gastgeber Peter Brollik vom Verein Lust am Lesen, der in Zusammenarbeit mit dem „Grünen Salon“ eingeladen hatte, befreite Ursprung und die Gäste und beendete den Sprechgesang. Ursprung hatte die Zuhörer im Museum sowie die virtuell via Internet zuschauenden mit einem Kapitel aus seinem neuen Buch „Joseph Beuys – Kunst. Kapital. Revolution“ unterhalten.