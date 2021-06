Literatur in Mönchengladbach : Mord vor malerischer Kulisse

Das Foto zeigt Arnold Küsters im Herbst 2019 in Cadgwith mit dem ehemaligen CCN-Kameramann Jan Morgan bei den Dreharbeiten für den Buchtrailer. Foto: Edth Küsters/Edith Küsters

Mönchengladbach Arnold Küsters jüngster Krimi „Klippentod“ spielt in Cornwall. Passend zum Tatort wählt der Autor ein englisch klingendes Pseudonym. Im Buch geht es um rätselhafte Todesfälle.

Von Angela Wilms-Adrians

Ausgerechnet im malerischen Fischerdorf Cadgwith siedelt Autor Arnold Küsters seinen neuesten Krimi an. Der heißt „Klippentod“ und erzählt auf 556 Seiten die spannende Geschichte um rätselhafte Todesfälle. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Polizist Simon Jenkins. Traumatisiert von einem schweren Unfall im Dienst will Jenkins am äußerstem Südwestzipfel von England Abstand vom früheren Leben gewinnen und als Maler leben. Sein Vorsatz, nie mehr zu ermitteln, gerät ins Wanken, als ihn die junge Victoria um Hilfe bittet und tags darauf unterhalb der Klippen tot aufgefunden wird.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Doch Mary, eine Freundin der Toten, vermutet einen Mord und beauftragt Jenkins zu ermitteln. Dessen Nachforschungen stoßen auf heftigen Widerstand bei der Polizei vor Ort. Noch ehe Jenkins eine Spur hat, wird eine zweite Frau ermordet.

„Das Fischerdorf Cadgwith zählt zu den Orten, die etwas mit einem machen. Die wunderbare, sanft hügelige Landschaft von Cornwall ist so liebreizend, dass ich mich als Autor natürlich frage, ob da wirklich alles so nett sein kann“, verrät der Mönchengladbacher augenzwinkernd zum fiktiven Tatort. Küsters attestiert sich eine große Liebe zum Inselstaat und insbesondere zu Cornwall. „Da hat es mich immer schon hingezogen, und in meinem früheren Leben war ich Englischlehrer“, so der 66-Jährige.