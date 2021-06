Kulturveranstaltungen in Mönchengladbach : Taschenlampenkonzert darf starten

Mönchengladbach Der Initiativkreis will jetzt verschobene Kulturveranstaltungen nachholen. Dazu gehört auch das Konzert des französischen Star-Pianisten David Fray.

Der Initiativkreis will so rasch wie möglich alle verschobenen Veranstaltungen nachholen. Ein erster Termin steht bereits fest. Das Taschenlampenkonzert findet am 18. September statt. „Wir müssen wie alle anderen Veranstalter wegen der Pandemie verschieben, absagen, unsere Zuschauer vertrösten, immer wieder neu planen, verwerfen – aber eins ist klar: Bald geht es wieder los. Wir haben viele herausragende Veranstaltungen in der Pipeline“, sagt Peter Schlipköter, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Mönchengladbach (MGMG).