Landesmittel für Krefelder Kunstmuseen : De Cordiers Weltschmerz-Objekt im KWM

Das Museumsteam ist glücklich über die Landesmittel zur Restaurierung von „L‘ApresPaysage“ von Thierry De Cordiers: (v.l.) Direktorin Katia Baudin, Kustodin Magdalena Holzhey und Restaurator Sebastian Köhler. Foto: Stadt Krefeld/Dirk Jochmann (DJ)

Krefeld Die Installation des belgischen Künstlers Thierry De Cordier ist aufwändig restauriert worden. Nach gut 20 Jahren ist die düstere Fell- und Gras-Landschaft nun wieder im Museum am Joseph-Beuys-Platz ausgestellt.

Von Petra Diederichs

Die Titel klingen harmlos, fast einladend: Champignonniere (Pilzhaus), Fontaine (Brunnen) und Dortoir heißen die drei Teile, die Thierry De Cordiers Werk „L‘ApresPaysage“ (Nach-Land) bilden. Doch es ist ein düsteres Triptychon, das der 1954 geborene Belgier kreiert hat. Eine Trilogie in Schwarz. Eine Konfrontation mit dem Tod und der Vergänglichkeit. Wie aufgebahrt ruhen die drei schwarzen Gebilde auf Gestellen im Kaiser-Wilhelm-Museum. Dank des Fördertopfes des Landes NRW für Restaurierungen ist De Cordiers Installation wieder hergerichtet und aufgearbeitet worden. In der Präsentation „Sammlung in Bewegung. 15 Räume 15 Geschichten“ ist sie jetzt im Museum am Joseph-Beuys-Platz zu sehen.

1992 hat der Künstler „L‘ApresPaysage“ auf der documenta IX in Kassel vorgestellt, wenig später kam sie in die Sammlung der Kunstmuseen. Der Künstler hat sie damals eigenhändig in Krefeld aufgebaut. Und er kam noch mehrmals, um sein Werk zu ergänzen und zu verändern. „Er kam auch nach dem Ankauf immer wieder ins Haus und hat die Werke verändert – eine typische Arbeitsweise des Künstlers“, sagt Sammlungskustodin Magdalena Holzhey.

Veränderung ist schon im Material vorgegeben. Die Grabhügeln ähnlichen Objekte bestehen aus organischen Stoffen: aus Fell, Haaren und Gras, mit Pferdedung zu einem nicht auf den ersten Blick identifizierbaren Kunst-Stoff zusammengepresst und in schwarzer Farbe getränkt. Verwesung und Fäulnis waren als Fahrtenschreiber der Zeit einkalkuliert. Ursprünglich waren die Öffnungen in den tunnelartigen Gebilde gefüllt mit Wein, Champignons und Müll. Da war das Vanitas-Motiv auch mit der Nase wahrnehmbar.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Arbeit entstanden ist in einer „Phase der Depression, die für den Künstler Thierry De Cordier gleichwohl künstlerisch produktiv war“, so Holzhey. De Cordier hat sich nach seinem Kunststudium in Gent erst einmal von der Kunstszene und der restlichen Welt zurückgezogen. Er lebte Jahre lang in Isolation, bevor er seine Kunst zeigte. Als Maler sind das Meer, öde Landschaften und Berge seine wichtigsten Motive. Als Künstler und als philosophischer Schriftsteller sind Weltschmerz, Einsamkeit, das Verlangen nach Kommunikation und das Scheitern einer inkompetenten Gesellschaft immer wieder sein Thema.

20 Jahre lang war die Installation „L‘Apres-Paysage“ in Krefeld nicht mehr zu sehen. Für die letzte Präsentation im Kaiser-Wilhelm-Museum hatte Thierry De Cordier sie im Jahr 2000 noch einmal verändert. Damals platzierte er die drei großen Objekte auf Eisengestelle, entfernte sowohl das Gemälde „Thanksgiving (To M. Rod)“ als auch eine Statuette und erweiterte das Ensemble um die beiden Gemälde „Grandes Nuits Verticales“, mit denen er den Aspekt der Dunkelheit und Stille einbrachte, beschreibt Sebastian Köhler, Restaurator der Krefelder Kunstmuseen. „Thierry De Cordier wollte, dass sie künftig so zusammen ausgestellt werden.“

Er hatte zuvor schon technische Utensilien, unter anderem Elektrokabel, Neonröhren und mechanische Objekte hinzugefügt, die wie Relikte einer Industrielandschaft anmuten. Der Künstler selbst nennt seine „Nach-Landschaft“ ein großes Stillleben.

Zwei Jahrzehnte im Depot hatten ihre Spuren hinterlassen, und für manchen Schaden brauchte Restaurator Köhler Hilfe von externen Fachleuten: Lockerungen und Fehlstellen mussten gefestigt und partiell ergänzt, die Oberfläche gereinigt, das Untergestell bearbeitet werden. Die notwendige Restaurierung wurde – nach einer Entscheidung durch eine Fachjury bestehend aus Mitgliedern des Verbundes der Restauratoren – durch eine Förderung aus dem Restaurierungsprogramm Bildende Kunst Nordrhein-Westfalen finanziert. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass uns die Restaurierung dieses bedeutenden Kunstwerkes auf diesem Weg ermöglicht worden ist“, sagt Museumsleiterin Katia Baudin. Den Auftrag erhielten Julia Giebeler aus Köln, eine Spezialistin für die Restaurierung moderner und zeitgenössischer Kunst, sowie die Restauratorin Katharina Mackert aus Bonn. Ihr Fachgebiet erstreckt sich auf die Konservierung und Restaurierung von Textilien und Objekten aus Leder und artverwandten Materialien wie Pelz.

Heute ist es nicht mehr zeitgemäß, alle Spuren der Alterung auszumerzen. Zwar war der Staub der Jahre ein großes Problem und „allein die Oberflächenreinigung eine sehr schwierige Sache“, so Köhler. Doch eine „blitzblanke“ Säuberung sei gar nicht das Ziel gewesen, im Gegenteil. „Der Grad einer Reinigung beeinflusst das Original und kann es sogar unerwünscht verändern. Die Objekte von De Cordier bestehen zudem aus einem Materialmix, unter anderem aus Pelz. Diese Stoffe altern unterschiedlich“, so Köhler. Das bedeutet beispielsweise, dass lockeres Material fixiert wurde, sodass es sich zwar nicht ablöst, der Alterungsprozess aber erkennbar bleibt. Man wolle einen guten Gesamtzustand erreichen, das Kunstwerk erhalten, aber auch seine Geschichte: Vor dem Ankauf standen die Objekte beim Künstler einige Zeit ungeschützt im Freien, waren verschiedenen Einflüssen ausgesetzt und teils mit aufgelagerter Erde und Pflanzenresten bedeckt. All das hinterließ Spuren, die erkennbar bleiben sollen und entsprechend bei der Restaurierung beachtet werden mussten, so Köhler. Damit die Arbeit nach der Restaurierung originalgetreu installiert werden konnte, halfen ihm seine Fotografien. Für den originalgetreuen Aufbau konnte Köhler auf selbst gemachte Fotos zurückgreifen. Die ursprüngliche Installationsanordnung hat er auf Basis dieses Fotomaterials und schriftlichen Dokumenten im engen Austausch mit dem Künstler rekonstruiert.