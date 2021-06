Musik in Mönchengladbach : Drei Chöre per Video vereint

Drei Chöre per Video vereint

Musik in Mönchengladbach

Aus Russland brachte sich der Knabenchor St. Petersburg in das internationale Videoprojekt ein. Foto: Knabenchor St. Petersburg

Mönchengladbach Gemeinsam singen ist auch in der Pandemie über Landesgrenzen hinweg möglich. Das beweist der Männerchor „Mönchengladbach singt“ in einem Video.

Aufzeichnungen zeigen die St. Petersburger Knaben als Gemeinschaft in einem Raum. Aus Mönchengladbach eingespielte Kachelbilder lassen erkennen, dass die Beteiligten hier Videos und Audios zuhause aufgenommen haben. Das Team um Michael Thielen und Ralf Hermanns bereitete die Aufnahmen ansprechend auf. Regniet hofft, nun bald wieder in Präsenz proben und den Knabenchor aus St. Petersburg tatsächlich am Niederrhein begrüßen zu können.