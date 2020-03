Kultur in Mönchengladbach : Wie Kreative die Coronakrise meistern

Mönchengladbach Das kulturelle Leben ist stillgelegt, die Existenz vieler Kreativer ist gefährdet. Das TiG ruft zu Stuhlpatenschaften auf.

Die gute Nachricht vorweg: Trotz der angespannten Lage und den finanziellen Ausfällen sind viele freiberufliche Künstler gefasst – und bleiben aktiv. Im Moment gilt: „Gesundheit ist doch das höchste Gut“, sagt Gitarrist Paddy Zimmermann. Damit drückt er aus, was viele gerade empfinden. Die freiberuflich tätigen Künstler trifft die Stilllegung des kulturellen Lebens durch die Coronakrise in besonderem Maße: Konzerte und Ausstellungen abgesagt, Unterricht verboten. Es bedeutet nicht nur, dass die Künstler mit ihrer Kunst allein bleiben, sondern es sorgt für erhebliche finanzielle Einbußen.

Wilko Austermann kuratiert mit Klaus Schmitt die Ausstellungen im Kunstverein MMIII. Als freier Kurator arbeitet er an zahlreichen Projekten, die jetzt in der Luft hängen. Außerdem ist er freier Mitarbeiter im Museum Kunstpalast in Düsseldorf. „20 Führungen fallen weg ebenso wie einige kuratorische Projekte. Es ist frustrierend“, stellt er fest. Doch Austermann versucht das Beste aus der Situation zu machen. „Ich denke positiv und arbeite mich inhaltlich in die anstehenden Themen ein.“ Als Freiberufler weiß der Kunstvermittler, dass man finanzielle Rücklagen bilden muss.