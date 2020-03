Ausstellung in Mönchengladbach : Engeln-Müllges’ neue Blickwinkel

Ausstellung in Mönchengladbach

Gisela Engeln-Müllges im Kunstraum No. 10. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bilder und Skulpturen von Gisela Engeln-Müllges sind bis 22. März im Kunstraum No. 10 zu sehen.

Die Malerei und die Bildhauerei stehen im künstlerischen Schaffen von Gisela Engeln-Müllges zu gleichen Teilen nebeneinander. Keiner Richtung gibt sie den Vorzug, in beiden arbeitet sie gleich intensiv. Die vor 80 Jahren in Leipzig geborene Künstlerin und Mathematikerin zeigt nun im Kunstraum No. 10 Bilder und Skulpturen aus den vergangenen zwei Jahren.